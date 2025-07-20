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ISW про нове просування ЗСУ: бої точаться на найгарячішій ділянці фронту

Неділя 20 липня 2025 05:18
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ISW про нове просування ЗСУ: бої точаться на найгарячішій ділянці фронту Ілюстративне фото: ЗСУ мали просування біля Покровська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські війська нещодавно мали просування у Донецькій області. Мова про Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що підрозділи ЗСУ нещодавно просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.

Водночас в ISW вважають, що російські війська просунулися на захід від Новоекономічного. Наразі візуального підтвердження цим успіхам окупантів американські дослідники війни не знайшли.
Pokrovsk Direction July 19, 2025 / ISW

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ і прилеглий напрямок на сході України залишаються серед найгарячіших точок фронту. Протягом останніх днів Генштаб ЗСУ неодноразово інформував про запеклі бої в цьому районі.

Аналітики ISW вважають, що найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Окрім цього відомо, що російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що група російських диверсантів намагалася зайти в Покровськ Донецької області.

Пізніше в ОТУ "Донецьк" розповіли, що у Покровську підрозділи Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ. Усі спроби прориву противника блокуються.

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Покровськ Війна в Україні ВСУ
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