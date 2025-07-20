ISW про нове просування ЗСУ: бої точаться на найгарячішій ділянці фронту

Українські війська нещодавно мали просування у Донецькій області. Мова про Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 липня, свідчать про те, що підрозділи ЗСУ нещодавно просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська.

Водночас в ISW вважають, що російські війська просунулися на захід від Новоекономічного. Наразі візуального підтвердження цим успіхам окупантів американські дослідники війни не знайшли.

