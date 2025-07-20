ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ISW о новом продвижении ВСУ: бои идут на самом горячем участке фронта

Воскресенье 20 июля 2025 05:18
UA EN RU
ISW о новом продвижении ВСУ: бои идут на самом горячем участке фронта Иллюстративное фото: ВСУ имели продвижение возле Покровска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские войска недавно имели продвижение в Донецкой области. Речь о Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июля, свидетельствуют о том, что подразделения ВСУ недавно продвинулись в северной части села Николаевка, к северо-востоку от Покровска.

В то же время в ISW считают, что российские войска продвинулись на запад от Новоэкономичного. Пока визуального подтверждения этим успехам оккупантов американские исследователи войны не нашли.
Pokrovsk Direction July 19, 2025 / ISW

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и прилегающее направление на востоке Украины остаются среди самых горячих точек фронта. В течение последних дней Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.

Аналитики ISW считают, что ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Кроме этого известно, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что группа российских диверсантов пыталась зайти в Покровск Донецкой области.

Позже в ОТГ"Донецк" рассказали, что в Покровске подразделения Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ. Все попытки прорыва противника блокируются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война в Украине ВСУ
Новости
Дроны атаковали Москву и Подмосковье: взрывы, паника и работа ПВО
Дроны атаковали Москву и Подмосковье: взрывы, паника и работа ПВО
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе