ISW о новом продвижении ВСУ: бои идут на самом горячем участке фронта

Украинские войска недавно имели продвижение в Донецкой области. Речь о Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

В то же время в ISW считают, что российские войска продвинулись на запад от Новоэкономичного. Пока визуального подтверждения этим успехам оккупантов американские исследователи войны не нашли.

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 июля, свидетельствуют о том, что подразделения ВСУ недавно продвинулись в северной части села Николаевка, к северо-востоку от Покровска.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск и прилегающее направление на востоке Украины остаются среди самых горячих точек фронта. В течение последних дней Генштаб ВСУ неоднократно информировал об ожесточенных боях в этом районе.

Аналитики ISW считают, что ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Кроме этого известно, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что группа российских диверсантов пыталась зайти в Покровск Донецкой области.

Позже в ОТГ"Донецк" рассказали, что в Покровске подразделения Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ. Все попытки прорыва противника блокируются.

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