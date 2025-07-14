РФ кидає сили на прорив під Покровськом: тривають запеклі бої за тактичну перевагу

Російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Наразі відомо, що противник, намагався прорвати оборону в районах населених пунктів:

Русин Яр;

Володимирівка;

Полтавка;

Новоторецьке;

Попів Яр.

Одночасно загарбники вели наступ на наші укріплення неподалік Новоекономічного, Миролюбівки, Удачного, Муравки, Новопавлівки, Олексіївки, Філії, Новосергіївки та Дачного.



"Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Покровському напрямку

Варто нагадати, що місто Покровськ та Покровський напрямок на сході України залишається одним із найгарячіших ділянок фронту. За останні дні Генштаб ЗСУ неодноразово інформував про запеклі бої в цьому районі.

Однак на початку травня головком Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - написав Сирський.

За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.