ISW про нібито дозвіл Байдена бити по території РФ: незрозуміло, в якому радіусі діятиме дозвіл
З повідомлень американських ЗМІ про нібито наданий Україні адміністрацією Джо Байдена обмежений дозвіл на завдання ударів по цілях на території РФ, незрозуміло, наскільки далеко цей дозвіл розповсюджуватиметься в Бєлгородській області і чи стосуватиметься він взагалі Курської і Брянської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Вчора низка американських ЗМІ з посиланням на джерела серед чиновників США повідомила, що президент США Джо Байден схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати надану США зброю, включаючи ракети GMLRS, але не ракети ATACMS більшого радіусу дії, щоб завдавати ударів по "цілях зустрічного вогню" проти російських сил, які атакують на півночі Харківської області.
За даними The New York Times, про зняття обмежень для України Байдена просив держсекретар Ентоні Блінкен
"Незрозуміло, наскільки далеко в Бєлгородській області США дозволяють українським силам завдавати ударів зі зброї, наданої США, чи дозволять Україні завдати ударів по зосередженню російських сил і техніки в Курській і Брянській областях", - йдеться у звіті ISW.
В Інституті зауважили, що російські військові цілі за межами безпосереднього кордону з Харківською областю також є законними військовими цілями, і триваючі обмеження на здатність України завдавати ударів по цілях в інших місцях Росії перешкоджають здатності України захищатися від російської агресії.
Росія все ще користується певними недоступними для України місцями, з яких окупанти можуть прикривати військові сили, перш ніж вони підійдуть досить близько до Харкова або увійдуть в інші частини України. Росія продовжуватиме вигравати від будь-якого такого місця, поки західні держави продовжуватимуть накладати обмеження на здатність України захищати себе.
ISW продовжує наполягати, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по всіх законних військових цілях в оперативному та глибокому тилу Росії з наданої Сполученими Штатами зброї.
Дозвіл Байдена
Вчора, 30 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація президента США Джо Байдена може дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ.
Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ Єгор Чернєв заявив, що США можуть надати Україні таємний дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії.
У The Washington Post з'явилася інформація з посиланням на джерело про те, що США не ставлять обмежень на використання Україною засобів ППО, що поставляються США, для ліквідації російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".
У Міністерстві оборони США вчора заявили, що як і раніше не дозволяють Україні завдавати ударів наданою США зброєю по цілях на території Росії. Україна має зосередитися на тактичних і оперативних цілях "у межах її кордонів", вважають у Пентагоні.
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