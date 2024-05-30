США можуть таємно дати дозвіл на використання своєї зброї для ударів по РФ, - нардеп
США можуть надати Україні таємний дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії. Достатньо лише сигналів по військових каналах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ Єгора Чернєва в ефірі телемарафону.
"Нам головне результат, а не процес, як він буд оголошений. Ми про це говорили у США: "Хочете кажіть публічно, не хочете - дайте непублічний дозвіл через різні канали". У нас багато каналів (взаємодії, - ред.)", - сказав нардеп.
Він зазначив, що українські військові подали запит про дозвіл бити американською зброєю по території РФ. На думку парламентаря, США можуть надати відповідний дозвіл через військові канали, він може бути непублічним.
"Якщо по військових канал наші військові отримають такий дозвіл, цього буде абсолютно достатньо, не потрібно це проголошувати у The New York Times, СNN чи BBC. Тому абсолютно можливий і такий варіант розвитку подій", - заявив Чернєв.
Що цьому передувало
Варто зазначити, що останніми тижнями все частіше лунають дискусії про можливість застосування західної зброї, яку надають Україні партнери, для ударів по території Росії.
Першою країною, яка погодилася на це, була Велика Британія. Також дозвіл дали балтійські країни, Польща, Фінляндія, Канада та інші. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Проте, до прикладу, Італія та Угорщина проти того, що Україна могла західною зброєю атакувати державу-агресора. США зазначають, що американська зброя, надала ЗСУ, призначена для використання на полі бою. Проте у Вашингтоні натякають, що позиція може змінитися.
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