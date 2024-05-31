ISW о якобы разрешении Байдена бить по территории РФ: непонятно, в каком радиусе будет действовать разрешение
Из сообщений американских СМИ о якобы предоставленном Украине администрацией Джо Байдена ограниченном разрешении на нанесение ударов по целям на территории РФ, непонятно, насколько далеко это разрешение будет распространяться в Белгородской области и будет ли касаться вообще Курской и Брянской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Вчера ряд американских СМИ со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что президент США Джо Байден одобрил изменение политики, которая позволит Украине использовать предоставленное США оружие, включая ракеты GMLRS, но не ракеты ATACMS большего радиуса действия, чтобы наносить удары по "целям встречного огня" против российских сил, атакующих на севере Харьковской области.
По данным The New York Times, о снятии ограничений для Украины Байдена просил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Непонятно, насколько далеко в Белгородской области США позволяют украинским силам наносить удары из оружия, предоставленного США, позволят ли Украине нанести удары по сосредоточению российских сил и техники в Курской и Брянской областях", - говорится в отчете ISW.
В Институте отметили, что российские военные цели за пределами непосредственной границы с Харьковской областью также являются законными военными целями, и продолжающиеся ограничения на способность Украины наносить удары по целям в других местах России препятствуют способности Украины защищаться от российской агрессии.
Россия все еще пользуется определенными недоступными для Украины местами, из которых оккупанты могут прикрывать военные силы, прежде чем они подойдут достаточно близко к Харькову или войдут в другие части Украины. Россия будет продолжать выигрывать от любого места, пока западные государства будут продолжать налагать ограничения на способность Украины защищать себя.
ISW продолжает настаивать, что США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России из предоставленного Соединенными Штатами оружия.
Разрешение Байдена
Вчера, 30 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что администрация президента США Джо Байдена может позволить Украине наносить удары американским оружием по территории РФ.
Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ Егор Чернев заявил, что США могут предоставить Украине тайное разрешение на использование американского оружия для ударов по России.
В The Washington Post появилась информация со ссылкой на источник о том, что США не ставят ограничений на использование Украиной поставляемых США средств ПВО для ликвидации российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".
В Министерстве обороны США вчера заявили , что по-прежнему не позволяют Украине наносить удары предоставленным США оружием по целям на территории России. Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях "в пределах границ", считают в Пентагоне.
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