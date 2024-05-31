Пентагон про дозвіл Україні бити по території РФ: наша політика не змінилася

Міністерство оборони США як і раніше не дозволяє Україні завдавати ударів наданою США зброєю по цілях на території Росії. Україна має зосередитися на тактичних і оперативних цілях "у межах її кордонів", вважають у Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону Сабріни Сінгх.

Брифінг представниці Міноборони США відбувся 30 травня о 21:30 за Києвом. "Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", - сказала Сінгх у відповідь на запитання, чи справді міністерство розглядає можливість дати Україні такий дозвіл. Також вона зазначила, що Пентагон "вірить, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії". Дозвіл США на удари по РФ