США дозволили Україні використовувати ППО для ліквідації літаків та ракет над Росією, - WP

США не ставлять обмежень на використання Україною засобів ППО, що поставляються США, для ліквідації російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання наводить заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена на прес-конференції в Кишиневі, який заявив, що Сполучені Штати "не заохочують і не допускають ударів за межами України, але Україна має приймати власні рішення про те, як найкраще ефективно захистити себе".

Блінкен додав, що Сполучені Штати "адаптувалися і пристосувалися" до мінливих умов на полі бою і що, оскільки Росія застосовує нову тактику агресії та ескалації, запевнив, що Вашингтон "продовжить це робити".

За даними видання, близько трьох тижнів тому, незабаром після того, як Росія почала наступ на Харків, Україна звернулася до Сполучених Штатів із проханням послабити давні обмеження на використання наданої США зброї для завдання ударів по цілях усередині Росії.

Деякі високопосадовці підтримують такий крок, у тому числі держсекретар Ентоні Блінкен, який закликав президента Байдена погодитися на відміну обмежень. За даними видання, Білий дім розглядає таку пропозицію, але жодних дій поки не вжито.

Вашингтон стикається з тиском з боку НАТО та кількох ключових європейських союзників, які вимагають дозволити Україні використати всю силу та номенклатуру наданої США зброї.