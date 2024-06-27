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В ISW назвали причину нездатності України захистити власну енергоінфраструктуру

Четвер 27 червня 2024 06:19
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В ISW назвали причину нездатності України захистити власну енергоінфраструктуру Фото: Україна потерпає від нестачі ракет для західних систем ППО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Серйозний дефіцит критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони перешкоджає здатності Сил оборони захистити свою критично важливу інфраструктуру від атак з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Виконавчий директор енергетичного підприємства ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post заявив, що на кожну ракету-перехоплювач Повітряних сил для захисту від російських ударів по енергосистемі, військові агресора мають від п'яти до шести ракет для запуску по Україні.

За його словами, якщо Росія запустить по будь-якій цілі в Україні 10 ракет, Силам оборони потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО для ефективного захисту від атаки.

Сахарук підкреслив, що велика різниця між необхідним та фактичним співвідношенням українських засобів ППО й атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

У звіті ISW також зазначили, що кампанія повітряних ударів Росії по енергосистемі України вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії у країні.

"Російські війська змогли використати нестачу сучасних західних систем ППО для максимального пошкодження енергетичних потужностей країни впродовж 2024 року", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Обстріли енергосистеми України

У жовтні 2022 року російський агресор почав масштабні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Впродовж осені-зими у всіх областях України була пошкоджена велика кількість трансформаторних підстанцій, ЛЕП і теплоелектростанцій.

Навесні 2023 року агресор знизив частоту обстрілів енергоінфраструктури, а ДТЕК відремонтувала частину потужностей.

Однак 22 березня 2024 року Росія завдала найбільш масштабного ракетного удару з початку вторгнення. Того дня були пошкоджені найбільші ТЕС, ГЕС та інших об'єктів енергосистеми. Після агресор продовжував регулярно завдавати удари по інфраструктурі України і пошкодив майже всі ТЕС.

Внаслідок обстрілів навесні-початку літа цього року, ДТЕК втратила 90% генеруючих потужностей. Компанія інвестує усі кошти на відновлення пошкоджених і знищених ТЕС. З початку повномасштабного вторгнення, ТЕС ДТЕК були обстріляні ворогом понад 180 разів.

В Україні запроваджені екстрені та планові графіки відключення електроенергії через нестачу потужності та генерації в системі.

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ДТЕК Війна Росії проти України
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