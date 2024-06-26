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ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС, - Сахарук

Середа 26 червня 2024 19:09
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ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС, - Сахарук Фото: ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК вкладає всі доступні кошти у відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанції (ТЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в етері Суспільного.

За його словами, у липні й серпні продовжиться ремонтна кампанія в енергетиці. В планових ремонтах будуть знаходитись енергоблоки АЕС, а також після руйнацій будуть відновлюватися теплові та гідроелектростанції.

"Ми втратили 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго. Вкладаємо всі наявні у нас кошти - 4 млрд грн, для того, щоб відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо", - сказав Сахарук.

Він пояснив, що наразі ситуація в енергосистемі продовжує бути вкрай важкою.

Сахарук додав, що у прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням погіршується через постійні обстріли, які призводять до руйнації електромереж.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії були обстріляні ворогом понад 180 разів.

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ДТЕК ТЕС
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