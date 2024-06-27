В ISW назвали причину неспособности Украины защитить свою энергоинфраструктуру
Серьезный дефицит критически важных ракет для систем противовоздушной обороны мешает способности Сил обороны защитить свою критически важную инфраструктуру от атак со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Исполнительный директор энергетического предприятия ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post заявил, что на каждую ракету-перехватчик Воздушных сил для защиты от российских ударов по энергосистеме, военные агрессора имеют от пяти до шести ракет для запуска по Украине.
По его словам, если Россия запустит по любой цели в Украине 10 ракет, Силам обороны нужно будет ответить по меньшей мере 12 ракетами ПВО для эффективной защиты от атаки.
Сахарук подчеркнул, что большая разница между необходимым и фактическим соотношением украинских средств ПВО и атакующих российских ракет означает, что нехватка ракет-перехватчиков делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала либо ремонтирует.
В отчете ISW также отметили, что кампания воздушных ударов России по энергосистеме Украины уже наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в стране.
"Российские войска смогли использовать недостаток современных западных систем ПВО для максимального повреждения энергетических мощностей страны в течение 2024 года", - говорится в отчете Института изучения войны.
Обстрелы энергосистемы Украины
В октябре 2022 года российский агрессор начал масштабные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. В течение осени-зимы во всех областях Украины было повреждено большое количество трансформаторных подстанций, ЛЭП и теплоэлектростанций.
Весной 2023 года агрессор снизил частоту обстрелов энергоинфраструктуры, а ДТЭК отремонтировала часть мощностей.
Однако 22 марта 2024 года Россия нанесла наиболее масштабный ракетный удар с начала вторжения. В тот день были повреждены крупнейшие ТЭС, ГЭС и другие объекты энергосистемы. После агрессор продолжал регулярно наносить удары по инфраструктуре Украины и повредил почти все ТЭС.
Вследствие обстрелов весной-начале лета этого года, ДТЭК потеряла 90% генерирующих мощностей. Компания инвестирует все средства на восстановление поврежденных и уничтоженных ТЭС. С начала полномасштабного вторжения, ТЭС ДТЭК были обстреляны врагом более 180 раз.
В Украине введены экстренные и плановые графики отключения электроэнергии из-за недостатка мощности и генерации в системе.
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