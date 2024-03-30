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Внаслідок останніх двох обстрілів було масштабно пошкоджено майже всі ТЕС ДТЕК, - Сахарук

Субота 30 березня 2024 19:06
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Внаслідок останніх двох обстрілів було масштабно пошкоджено майже всі ТЕС ДТЕК, - Сахарук Фото: внаслідок останніх двох обстрілів було масштабно пошкоджено майже всі ТЕС ДТЕК (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Під час останніх атак на енергетичну інфраструктуру окупанти пошкодили майже всі теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про масштаб, то це друга за масштабом у березні атака. Тиждень тому була попередня. Внаслідок цих двох атак пошкоджено дуже багато об’єктів генерації і об’єктів розподілу електроенергії. Говорячи про об’єкти генерації ДТЕК, то 5 з 6 станцій пошкоджені дуже сильно", - сказав він.

Сахарук додав, що через масштаб атак деякі з енергоблоків зруйновано майже повністю.

Раніше Сахарук заявляв, що під час обстрілу 22 березня окупанти знищили дві третини енергоблоків, які ДТЕК відновив з минулої зими.

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ДТЕК ТЕС
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