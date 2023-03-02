У Брянській області РФ на міні підірвалися "росгвардійці", які їхали "зачищати ДРГ"
У ході "зачистки" території Росії поблизу села Сушани Брянської області на міні підірвалася машина "Росгвардії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Держдуми Олександра Хінштейна.
"Четверо "росгвардійців": троє співробітників Брянського СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) і вибухотехнік ВМОП отримали легкі осколкові поранення, їх життю і здоров'ю ніщо не загрожує", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни повідомили про нібито проникнення "української ДРГ" на територію Брянської області. Російські пропагандисти заявляли про "захоплення заручників", "розстріл шкільного автобуса" та інші нісенітниці.
В українській розвідці назвали події в Брянській області початком звільнення Росії від режиму Володимира Путіна.
Більше про події в Брянській області читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.