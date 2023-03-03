ISW: Кремль теряет рычаги влияния в Сербии

Российские власти обеспокоены растущей потерей рычагов влияния в Сербии, которую Кремль много лет стремился интегрировать в свою сферу влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о тайной передаче сербскими властями боеприпасов для реактивных систем залпового огня в Украину вызывают "глубокую обеспокоенность".

Российские пропагандисты сообщили 27 февраля, что сербская оборонная компания "Крусик" поставила Украине более 3500 ракет РСЗО "Град".

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ответил на предыдущую жалобу президента Сербии Александра Вучича о том, что организация набирает сотрудников в Сербии, заявив, что ни один сербский персонал якобы не служил в ЧВК в 2023 году.

Пригожин заявил, что Вучич "напрасно закатил истерику".

Аналитики считают, что жалобы на действия "Вагнера" по вербовке в Сербии являются одним из факторов возможного пересмотра Вучичем тесных связей с Россией.

Напомним, ранее Вучич заявил, что Сербия привлечет к ответственности своих граждан, которые были завербованы в ЧВК "Вагнера" и участвовали в войне против Украины.

Вучич также намекнул, что его страна готова разорвать отношения с Россией ради вступления в ЕС.

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