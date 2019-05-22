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Истребители США перехватили военные самолеты РФ возле Аляски

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 09:36
Истребители США перехватили военные самолеты РФ возле Аляски
Иллюстративное фото (airn-(flickr.com-99th)

Инцидент произошел 20 мая

Американские истребители перехватили шесть самолетов ВВС РФ в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска и сопровождали их. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Отмечается, что инцидент произошел 20 мая: российские самолеты разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95, которых перехватили два американских истребителя F-22.

Во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35. В операции по перехвату также принимали участие два американских F-22.

Напомним, в прошлом году два истребителя F-22 Военно-воздушных сил США 11 сентября перехватили и сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 недалеко от побережья Аляски.

Недавно истребители Typhoon британских военно-воздушных сил, которые базируются на авиабазе Емари в Эстонии дважды перехватили в небе над страной российские истребители Су-27, что сопровождали Ил-22.

Также венгерские истребители Gripen, которые базируются на литовском аэродроме Шяуляй, 14 мая второй раз за последние сутки поднялись по тревоге в небо над Балтикой на перехват российских военных самолетов.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерацияистребители
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