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Над Балтикой второй раз за сутки перехватили военные самолеты РФ

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 00:24
Над Балтикой второй раз за сутки перехватили военные самолеты РФ
Иллюстративное фото (ac.nato.int)

Венгерские и британские истребители поднялись по тревоге на перехват российских Ил-22 и Су-27

Венгерские истребители Gripen, которые базируются на литовском аэродроме Шяуляй, 14 мая второй раз за последние сутки поднялись по тревоге в небо над Балтикой на перехват российских военных самолетов. Об этом сообщило Министерство обороны Венгрии, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению, на помощь им вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари.

По информации венгерского оборонного ведомства, российские Ил-22 и Су-27 совершали полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.

Венгерские и британские истребители, которые патрулируют этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.

Напомним, днем 13 мая пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

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