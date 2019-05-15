Над Балтикой второй раз за сутки перехватили военные самолеты РФ

Иллюстративное фото (ac.nato.int)

Венгерские и британские истребители поднялись по тревоге на перехват российских Ил-22 и Су-27

Венгерские истребители Gripen, которые базируются на литовском аэродроме Шяуляй, 14 мая второй раз за последние сутки поднялись по тревоге в небо над Балтикой на перехват российских военных самолетов. Об этом сообщило Министерство обороны Венгрии, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению, на помощь им вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари.

По информации венгерского оборонного ведомства, российские Ил-22 и Су-27 совершали полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.

Венгерские и британские истребители, которые патрулируют этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.

Напомним, днем 13 мая пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.