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Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Эстонией

Новости » Происшествия    16.05.2019 - 16:43
Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Эстонией
Иллюстративное фото (ac.nato.int)

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил дважды перехватили в небе над Эстонией истребители Су-27, сопровождавшие Ил-22

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил, которые базируются на авиабазе Эмари в Эстонии, дважды перехватили в небе над этой страной российские истребители Су-27, сопровождавшие Ил-22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

По данным британского ведомства, в первый раз на перехват самолетов британские истребители поднялись 14 мая.

"Через шесть минут после взлета с Эмари мы приблизились к российскому Ил-22, который сопровождали два Су-27. Летя рядом на безопасной дистанции, я и мой ведомый убедились, что российские самолеты благополучно следуют вне воздушного пространства Эстонии. Впоследствии мы передали русских венгерской группе, взлетевшей из Литвы, которая сопроводила их в сторону Калининграда", - рассказал командир эскадрильи Пол О`Грейди.

Напомним, венгерские истребители Gripen, которые базируются на литовском аэродроме Шяуляй, 14 мая второй раз за последние сутки поднялись по тревоге в небо над Балтикой на перехват российских военных самолетов.

Днем 13 мая пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

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