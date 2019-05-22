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Винищувачі США перехопили військові літаки РФ біля Аляски

Новини » Надзвичайні події    22.05.2019 - 09:36
Винищувачі США перехопили військові літаки РФ біля Аляски
Ілюстративне фото (airn-(flickr.com-99th)

Інцидент стався 20 травня

Американські винищувачі перехопили шість літаків ВПС РФ в міжнародному повітряному просторі на захід від штату Аляска і супроводжували їх.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Зазначається, що інцидент стався 20 травня: російські літаки розділилися на дві групи. До першої входили два стратегічні бомбардувальники Ту-95, яких перехопили два американські винищувачі F-22.

У другій групі були два Ту-95 і два винищувачі Су-35. В операції з перехоплення також брали участь два американських F-22.

Нагадаємо, минулого року два винищувачі F-22 Військово-повітряних сил США 11 вересня перехопили і супроводили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 недалеко від узбережжя Аляски.

Нещодавно винищувачі Typhoon британських військово-повітряних сил, які базуються на авіабазі Емарі в Естонії, двічі перехопили в небі над країною російські винищувачі Су-27, що супроводжували Іл-22.

Також угорські винищувачі Gripen, які базуються на литовському аеродромі Шяуляй, 14 травня вдруге за останню добу піднялися по тривозі в небо над Балтикою на перехоплення російських військових літаків.

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