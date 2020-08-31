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Истребители сопроводили пассажирский самолет в аэропорт Лондона после сообщения об угрозе

Лондон, Понедельник 31 августа 2020 07:15
Истребители сопроводили пассажирский самолет в аэропорт Лондона после сообщения об угрозе
Фото: пассажирский самолет (getty images)
Автор: Инна Собора

Двое пассажиров арестованы

Два истребителя Typhoon сопроводили пассажирский самолет в лондонский аэропорт Станстед после сообщения о потенциальной угрозе. В туалете лайнера были найдены "подозрительные предметы".

Об этом сообщает Daily Mail.

Капитан самолета сообщил об угрозе британским властям. После этого истребители поднялись в небо для сопровождения воздушного судна.

Отмечается, что полиция арестовала двух мужчин по подозрению в терроризме. 34-летний мужчина из Кувейта и 48-летний мужчина из Италии были задержаны в аэропорту Лондона.

Пассажиры на борту говорят, что самолет был окружен вооруженной полицией из полиции Эссекса после того, как он подъехал к изолированной части аэропорта. Истребители несколько раз облетели аэропорт, прежде чем пассажирский самолет приземлился на месте.

Ранее в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту выкатился за пределы посадочной полосы, есть жертвы.

РБК-Украина писало, что в американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет, погибли четыре человека.

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