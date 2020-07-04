ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США потерпел крушение малый пассажирский самолет, есть погибшие

Новости » В мире     04.07.2020 - 08:25
В США потерпел крушение малый пассажирский самолет, есть погибшие
Малый пассажирский самолет (иллюстрация: dekatop.com)

Личности погибших уже идентифицированы

В американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал abc4.

Основная версия произошедшего пока не названа. Один из свидетелей сказал, что увидел, как самолет начинал поворачивать в воздухе, а затем упал. На месте крушения правоохранители обнаружили тела 4 человек.

Как отмечается, жертвы уже идентифицированы, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

Сейчас авиакатастрофа расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.

Напомним, ранее в Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого были шестеро человек.

Также РБК-Украина писало, что в двух американских городах произошла стрельба в ТЦ, в результате инцидентов пострадали по меньшей мере пять человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь