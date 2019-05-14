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Венгерские истребители перехватили самолет РФ над Балтикой

Новости » Происшествия    14.05.2019 - 04:47
Венгерские истребители перехватили самолет РФ над Балтикой
Иллюстративное фото (ac.nato.int)

Российский Ан-26 без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии

Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным венгерского Министерства обороны, днем 13 мая по тревоге из Объединенного противовоздушного центра НАТО, базирующаяся в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей военно-воздушных сил Венгрии.

Согласно международным нормам, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

Министерство иностранных дел России инцидент не комментировало.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии, за неделю четыре раза поднимали на перехват российских самолетов. Натовские самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35, Су-27, сопровождавших российские пассажирские самолеты Ту-134 дважды - 11 и 12 марта.

РБК-Украина писало, что Япония подняла свои истребители в пятницу, 5 апреля, на перехват патрульного самолета Ил-38 Военно-воздушных сил России, который находился в небе над Японским морем.

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