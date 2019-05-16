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Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ над Естонією

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 16:43
Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ над Естонією
Ілюстративне фото (ac.nato.int)

Винищувачі Typhoon британських військово-повітряних сил двічі перехопили в небі над Естонією винищувачі Су-27, що супроводжували Іл-22

Винищувачі Typhoon британських військово-повітряних сил, які базуються на авіабазі Емарі в Естонії, двічі перехопили в небі над країною російські винищувачі Су-27, що супроводжували Іл-22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

За даними британського відомства, в перший раз на перехоплення літаків британські винищувачі піднялися 14 травня.

"Через шість хвилин після зльоту з Емарі ми наблизилися до російського Іл-22, який супроводжували два Су-27. Летячи поруч на безпечній дистанції, я і мій ведений переконалися, що російські літаки благополучно йдуть поза повітряного простору Естонії. Згодом ми передали російських угорської групі, яка злетіла з Литви, яка супроводжувала їх в сторону Калінінграда", - розповів командир ескадрильї Пол О'Грейді.

Нагадаємо, угорські винищувачі Gripen, які базуються на литовському аеродромі Шяуляй, 14 травня вдруге за останню добу піднялися по тривозі в небо над Балтикою на перехоплення російських військових літаків.

Вдень 13 травня пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився в повітряному просторі країн Балтії.

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