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Истребители НАТО перехватили три военных самолета России

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 10:39
Истребители НАТО перехватили три военных самолета России
Фото: истребители НАТО(airn-(flickr.com-99th)

Самолеты не имели планов полета и радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением

Истребители НАТО дважды перехватывали военные самолеты Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства инностранных дел Литвы.

Сообщается, что 17-23 декабря самолеты НАТО проводили патрулирование воздушного пространства стан Балтии.

Во время патрулирование, а именно 17 декабря, истребитель НАТО перехватил два самолета Су-27. Они летели из материковой части России в Калининград, с выключенными бортовыми транспондерами. Самолеты не имели планов полета и радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.

Позже, 20 декабря, истребитель НАТО перехватил еще один самолет Ил-20, летевший из материковой части России в Калининград. Его бортовой ретранслятор также был выключен.

Напомним, 27 декабря военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.

Отметим, Литва собирается расширить санкции против граждан Росии, обвиняемых в нарушениях прав человека.

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