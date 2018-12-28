Истребители НАТО перехватили три военных самолета России

Самолеты не имели планов полета и радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением
Истребители НАТО дважды перехватывали военные самолеты Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства инностранных дел Литвы.
Сообщается, что 17-23 декабря самолеты НАТО проводили патрулирование воздушного пространства стан Балтии.
Во время патрулирование, а именно 17 декабря, истребитель НАТО перехватил два самолета Су-27. Они летели из материковой части России в Калининград, с выключенными бортовыми транспондерами. Самолеты не имели планов полета и радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.
Позже, 20 декабря, истребитель НАТО перехватил еще один самолет Ил-20, летевший из материковой части России в Калининград. Его бортовой ретранслятор также был выключен.
Напомним, 27 декабря военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.
Отметим, Литва собирается расширить санкции против граждан Росии, обвиняемых в нарушениях прав человека.