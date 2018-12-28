Винищувачі НАТО перехопили три військові літаки Росії

Фото: винищувачі НАТО(airn-(flickr.com-99th)

Літаки не мали планів польоту та радіозв'язку з регіональним центром управління повітряним рухом

Винищувачі НАТО двічі перехоплювали військові літаки Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ Литви.

Повідомляється, що 17-23 грудня літаки НАТО проводили патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Під час патрулювання, а саме 17 грудня, винищувач НАТО перехопив два літаки Су-27. Вони летіли з материкової частини Росії в Калінінград, з вимкненими бортовими транспондерами. Літаки не мали планів польоту та радіозв'язку з регіональним центром управління повітряним рухом.

Пізніше, 20 грудня, винищувач НАТО перехопив ще один літак Іл-20, що летів з материкової частини Росії в Калінінград. Його бортовий ретранслятор також був вимкнений.

Нагадаємо, 27 грудня військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим.

Зазначимо, Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, яких звинувачують у порушеннях прав людини.