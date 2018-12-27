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Разведывательный самолет США начал патрулирование оккупированного Крыма

Новости » Политика    27.12.2018 - 11:26
Разведывательный самолет США начал патрулирование оккупированного Крыма
Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Патрулирование самолет начал в 8:30 утра

В четверг, 27 декабря, самолет радио-электронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США вошел в акватории Черного моря и начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Український мілітарний портал".

Сообщается, что патрулирование самолет начал в 8:30 утра. Boeing RC-135V имеет позывной "HARK51" и бортовой номер 64-14841.

Разведывательный самолет США начал патрулирование оккупированного КрымаФото: Boeing RC-135V осуществляет патрулирование неподалеку Крыму (flightradar24.com)

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США Boeing RC-135V вошел в акваторию Черного моря 26 ноября. Сообщалось, что Boeing RC-135 - это семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Отметим, министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило категорический протест РФ за действия с нападением и захватом кораблей ВМС Украины в Азовском море. Кроме того, в министерстве призвали союзников оказать военную помощь для защиты Украины.

Ранее государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессивное поведение над Черным морем. "Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы обращаемся к России прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", - говорилось в сообщении.

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