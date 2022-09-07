История об утечке масла. Путин изложил лживую версию об остановке "Северного потока"

Российский президент Владимир Путин настаивает на том, что "Северный поток" был остановлен из-за утечки масла, хотя ранее такие мелкие поломки не мешали работе газопровода. Предложил запустить "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Путина во время выступления на Восточном экономическом форуме.

"Последняя турбина вышла из строя, представители Siemens приехали, посмотрели, утечка масла там происходит. Давайте нам турбину, мы завтра включим "Северный поток 1". Не дают ничего, говорят, вот использую как оружие. Какое оружие? Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Загнали себя в так называемый санкционный тупик", - сказал он.

При этом Путин предложил запустить "Северный поток 2", который был полностью закрыт после вторжения России в Украину. "Выход один - в Германии сейчас мы видим демонстрации ходят с требованиями включить "Северный поток 2". Мы разделяем эти требования потребителей в Германии. Мы готовы это сделать завтра, достаточно только кнопку нажать. Но не мы же санкции ввели на "Северный поток 2", сделали это под давлением американцев. А те почему ввели? Потому что сами хотят продавать втридорога", - обосновал свое заявление российский президент.

Путин также изложил свою версию постепенного сокращения поставок газа в Европу, обвинив в этом Украину и европейские страны.

"Две нитки газопровода через Украину. Украина взяла и отключила одну нитку под надуманным предлогом неконтроля за ней. Сами закрыли, не мы закрыли", - сказал он.

(В мае Оператор ГТС Украины прекратил транзит газа в Европу через захваченную российскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области, - ред.)

"Вторая трубопроводная система Ямал Европа через Польшу. Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод и закрыли. Украинцы закрыли, поляки закрыли", - заявил Путин.

Канадская турбина

Путин также сообщил, как он видит историю с турбиной Siemens, которую "Газпроом" отказывается принимать.

"Северный поток 1" - немецкие партнеры подчинили всю техническую сторону обслуживание агрегатов газоперекачивающих турбин британскому праву. Контракт на обслуживание этих агрегатов производства компании Siemens "Газпром" вынужден был заключить не с центральной компанией, а с дочкой в Великобритании, которая поставила "Газпром" под санкции. Ремонтировать эти турбины договорились в Канаде. Мы то здесь при чем?" - заявил российский президент.

По его словам, Канада в конце концов по многочисленным просьбам Германии отдала турбину в Германию, а по договору с дочкой Siemens в Британии она напрямую должна быть направлена в Петербург. "Логистика изменилась - нужно внести изменения в контракт. Британская дочка Siemens даже не реагирует на запросы "Газпрома". Можно сколько угодно фотографироваться на фоне турбины, но документы то дайте в конце концов. Это наше имущество, мы должны понимать правовой статус, техническое состояние. Ничего не дают, кроме общих разговоров", - рассказал Путин.