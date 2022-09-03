Siemens усомнилась в заявленной "Газпромом" причине остановки "Северного потока"

Siemens Energy, которая поставляет и обслуживает оборудование компрессорной станции "Портовая", заявила, что утечка масла не является технической причиной для прекращения потоков газа по "Северного потоку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом компания заявила, что утечка может быть устранена на месте и "входит в объем регламентных работ по техническому обслуживанию".

В свою очередь Российский "Газпром" заявил в субботу, что компания Siemens Energ готова помочь отремонтировать необходимое оборудование для газопровода "Северный поток-1", но у них нет возможности выполнить ремонт.

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - говорится в сообщении "Газпрома".

Однако Siemens Energy заявила, что она не участвовала в работах по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток-1" и не получала запросов на обслуживание от российского "Газпрома".