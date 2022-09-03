ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Siemens усомнилась в заявленной "Газпромом" причине остановки "Северного потока"

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 14:47
Siemens усомнилась в заявленной "Газпромом" причине остановки "Северного потока" Фото: Siemens заявила, что утечка масла не может быть причиной остановки "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Siemens Energy, которая поставляет и обслуживает оборудование компрессорной станции "Портовая", заявила, что утечка масла не является технической причиной для прекращения потоков газа по "Северного потоку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом компания заявила, что утечка может быть устранена на месте и "входит в объем регламентных работ по техническому обслуживанию".

В свою очередь Российский "Газпром" заявил в субботу, что компания Siemens Energ готова помочь отремонтировать необходимое оборудование для газопровода "Северный поток-1", но у них нет возможности выполнить ремонт.

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - говорится в сообщении "Газпрома".

Однако Siemens Energy заявила, что она не участвовала в работах по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток-1" и не получала запросов на обслуживание от российского "Газпрома".

Напомним, "Северный поток" полностью остановили 2 сентября. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамера заявил, что "Газпром" остановил газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Siemens Северный поток
NEWS
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"