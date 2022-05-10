Украина прекращает транзит газа в Европу через захваченную Россией ГИС "Сохрановка"

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

"ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 года приема газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

В то же время для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

ОГТСУ сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через ГВС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", находящихся на оккупированной территории. КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу.

"В результате военной агрессии российской федерации против Украины ряд объектов ГТС находится на территории, контролируемой российскими войсками и оккупационной администрацией. Сейчас ОГТСУ не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС "Новопсков" и другими активами, расположенными на этих территориях", - говорится в сообщении.

Более того, вмешательство оккупационных сил в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированными отборами газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

Указанные действия согласно действующего транзитного контракта являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), которые делают невозможным выполнение обязательств на точке соединения ГИС "Сохрановка", а также пограничной компрессорной станции "Новопсков", которые пока не контролируются ОГТСУ.

"Компания неоднократно сообщала ПАО "Газпром" об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы",-добавили в пресс-службе.