Історія про витік масла. Путін виклав брехливу версію про зупинку "Північного потоку"

Російський президент Володимир Путін наполягає на тому, що "Північний потік" був зупинений через витік масла, хоча раніше такі дрібні поломки не заважали роботі газопроводу. Запропонував запустити"Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Путіна під час виступу на Східному економічному форумі.

"Остання турбіна вийшла з ладу, представники Siemens приїхали, подивилися, витік масла там відбувається. Давайте нам турбіну, ми завтра включимо "Північний потік 1". Не дають нічого, кажуть, ось використовую як зброю. Яка зброя? Самі накоїли справ, тепер не знають, що з цим робити. Загнали себе в так званий санкційний глухий кут", - сказав він.

При цьому Путін запропонував запустити "Північний потік 2", який був повністю закритий після вторгнення Росії в Україну. "Вихід один - в Німеччині зараз ми бачимо демонстрації з вимогами включити "Північний потік 2". Ми поділяємо ці вимоги споживачів у Німеччині. Ми готові це зробити завтра, достатньо лише кнопку натиснути. Але не ми ж санкції ввели на "Північний потік 2", зробили це під тиском американців. А ті чому ввели? Тому що самі хочуть продавати втридорога", - обґрунтував свою заяву російський президент.

Путін також виклав свою версію поступового скорочення поставок газу в Європу, звинувативши в цьому Україну і європейські країни.

"Дві нитки газопроводу через Україну. Україна взяла і відключила одну нитку під надуманим приводом неконтролю за нею. Самі закрили, не ми закрили", - сказав він.

(У травні Оператор ГТС України припинив транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області, - ред.)

"Друга трубопровідна система Ямал Європа через Польщу. Польща взяла і поставила під санкції цей газопровід і закрили. Українці закрили, поляки закрили", - заявив Путін.