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В Еврокомиссии считают, что Россия врет о неисправности "Северного потока"

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Пятница 02 сентября 2022 21:00
В Еврокомиссии считают, что Россия врет о неисправности "Северного потока" Фото: представитель Еврокомиссии Эрик Мамер (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Еврокомиссии Эрика Мамера в Twitter.

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он вновь закрывает "Северный поток-1" под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - написал он.

Напомним, сьогондні "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.

Ранее сообщалось, что поставки газа "Северным потоком" упали почти до нуля после начала ремонта.

Кроме того, "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС.

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Еврокомиссия Российская Федерация Северный поток
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