Історія 10-річної Саші Паскаль вразила Молдову: що показали в "Мистецькому поїзді"

Підсумки гастролей у Молдові

Унікальний поїзд-галерея побував у трьох молдовських містах - Кишиневі, Унгенах та Бєльцях.

Найбільше гостей зафіксували саме у Бєльцях - північному місті з великою українською діаспорою та високим інтересом з боку місцевої молоді.

Виставка "Відвага нації" (Courage of a Nation) присвячена стійкості та мужності українського народу під час війни.

Перед початком міжнародної подорожі експозицію унікальних робіт фотографа Говарда Баффетта оновили, тож відвідувачі у Молдові побачили нові світлини першими.

Яка фотографія вразила найбільше

За традицією, після огляду виставки кожен бажаючий міг обрати три роботи, які справили найбільше враження.

Лідером за відгуками у міжнародному турі стала нова світлина з 10-річною гімнасткою Сашею Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, але після ампутації повернулася у спорт.

Фото: пересувна виставка "Відвага нації" (t.me/UkrzalInfo)

Що відомо про проєкт

Спеціальний поїзд-галерею створено за підтримки The Howard G. Buffett Foundation під кураторством дворазового лауреата Пулітцерівської премії Мухаммеда Мухейсена.

Наразі проєкт готується до проведення виставок у наступних країнах-союзниках України.