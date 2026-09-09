История 10-летней Саши Паскаль поразила Молдову: что показали в "Художественном поезде"

Итоги гастролей в Молдове

Уникальный поезд-галерея побывал в трех молдавских городах - Кишиневе, Унгенах и Бельцах.

Больше гостей зафиксировали именно в Бельцах - северном городе с большой украинской диаспорой и высоким интересом со стороны местной молодежи.

Выставка "Отвага нации" (Courage of a Nation) посвящена стойкости и мужеству украинского народа во время войны.

Перед началом международного путешествия экспозицию уникальных работ фотографа Говарда Баффетта обновили, так что посетители в Молдове увидели новые фотографии первыми.

Какая фотография поразила больше всего

По традиции, после осмотра выставки каждый желающий мог выбрать три работы, которые произвели наибольшее впечатление.

Лидером по отзывам в международном туре стала новая фотография с 10-летней гимнасткой Сашей Паскаль, потерявшая ногу в результате российского обстрела, но после ампутации вернувшаяся в спорт.

Фото: передвижная выставка "Отвага нации" (t.me/UkrzalInfo)

Что известно о проекте

Специальный поезд-галерея создана при поддержке The Howard G. Buffett Foundation под кураторством двукратного лауреата Пулитцеровской премии Мухаммеда Мухейсена.

Проект готовится к проведению выставок в следующих странах-союзниках Украины.