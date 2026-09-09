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История 10-летней Саши Паскаль поразила Молдову: что показали в "Художественном поезде"

18:00 09.09.2026 Ср
2 мин
Ее сила духа покорила тысячи сердец
aimg Сергей Козачук
Фото: передвижная выставка "Отвага нации" (t.me/UkrzalInfo)

Более двух тысяч человек посетили передвижную выставку "Отвага нации" во время ее первого международного тура по городам Молдовы. Благодаря этому общее количество посетителей экспозиции с момента ее создания превысило 50 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Итоги гастролей в Молдове

Уникальный поезд-галерея побывал в трех молдавских городах - Кишиневе, Унгенах и Бельцах.

Больше гостей зафиксировали именно в Бельцах - северном городе с большой украинской диаспорой и высоким интересом со стороны местной молодежи.

Выставка "Отвага нации" (Courage of a Nation) посвящена стойкости и мужеству украинского народа во время войны.

Перед началом международного путешествия экспозицию уникальных работ фотографа Говарда Баффетта обновили, так что посетители в Молдове увидели новые фотографии первыми.

Какая фотография поразила больше всего

По традиции, после осмотра выставки каждый желающий мог выбрать три работы, которые произвели наибольшее впечатление.

Лидером по отзывам в международном туре стала новая фотография с 10-летней гимнасткой Сашей Паскаль, потерявшая ногу в результате российского обстрела, но после ампутации вернувшаяся в спорт.

Фото: передвижная выставка "Отвага нации" (t.me/UkrzalInfo)

Что известно о проекте

Специальный поезд-галерея создана при поддержке The Howard G. Buffett Foundation под кураторством двукратного лауреата Пулитцеровской премии Мухаммеда Мухейсена.

Проект готовится к проведению выставок в следующих странах-союзниках Украины.

Проекты "Укрзализныци" для пассажиров

Напомним, "Укрзализныця" регулярно реализует не только художественные, но и практические и социальные инициативы для пассажиров за границей и в Украине.

В частности, ранее перевозчик запустил в первый международный тур уникальный поезд-галерею "Отвага нации". Специально обустроенная странствующая экспозиция рассказывает о войне и украинской несокрушимости из-за фотографий Говарда Баффетта.

Кроме того, компания напомнила правила пассажирских перевозок и объяснила, какие страны предоставляют бесплатный проезд для украинских детей во время подготовки к заграничным поездкам.

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