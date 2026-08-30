Подорожі за кордон з малечею: "Укрзалізниця" назвала країни з безкоштовним проїздом
В Україні та у міжнародному сполученні діють спеціальні знижки та правила безкоштовного проїзду для дітей різного віку. Водночас пільги для студентів на міжнародних рейсах не передбачені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
Безкоштовно без окремого місця можуть їздити діти до 5 років включно по Україні, Словаччині, Австрії та Угорщині; до 4 років - у Молдову; до 3 років - у Польщу.
Знижка від 25% до 64% надається дітям старшого віку залежно від напрямку.
З 14 років діти мають право самостійно сідати в потяг та їздити Україною.
Для студентів у міжнародному сполученні пільги не передбачені.
Для пасажирів із дітьми діють чіткі умови залежно від віку дитини та напрямку подорожі.
Безкоштовний проїзд для найменших
Діти можуть подорожувати безкоштовно без надання окремого місця в супроводі дорослих.
Вікові обмеження залежать від країни призначення:
- Україна - до 5 років включно;
- Польща - до 3 років включно;
- Молдова - до 4 років включно;
- Словаччина, Австрія, Угорщина - до 5 років включно.
Знижки на квитки з окремим місцем
Для дітей старшого віку та при купівлі окремого місця діє гнучка система знижок:
- Україна (від 6 до 13 років включно) - знижка 25% від загальної вартості квитка.
- Польща (від 4 до 15 років включно) - знижка 50% від вартості квитка (на плацкарту не діє).
- Молдова (від 5 до 9 років включно) - знижка 62-64% від вартості квитка.
- Словаччина, Австрія, Угорщина (від 6 до 15 років включно) - знижка 50% від вартості квитка (на плацкарту не діє).
Загальна ціна проїзного документа формується з вартості квитка (КВ), плацкарти (ПЛ), комісійного збору (КЗБ) та податку.
Знижки застосовуються саме до вартості квитка (КВ).
З якого віку діти можуть їздити самостійно
Самостійно подорожувати потягами по території України діти можуть з 14 років.
Для перетину державного кордону правила різняться залежно від країни, віку дитини та наявності супроводжуючих осіб.
Актуальні вимоги перед поїздкою варто перевіряти на сайті Державної прикордонної служби України.
Правила проїзду для студентів
У міжнародному сполученні пільговий проїзд для студентів та учнів законодавством не передбачений.
Якщо студент їде поїздом формування іноземних залізниць територією України, знижка надається виключно на вартість квитка, тоді як вартість плацкарту сплачується на загальних підставах.
Оновлення парку та унікальні рейси УЗ
Нагадаємо, "Укрзалізниця" активно розширює та модернізує свій рухомий склад.
Зокрема, залізничники готують масштабне оновлення пасажирських вагонів. Компанія підписала договір на постачання 10 вагонів нового покоління з ширшим "габаритом Т", що дозволить суттєво подовжити спальні місця.
Окрім цього, для забезпечення комфорту пасажирів у пікові періоди перевізник вивів у рейс додаткові нові вагони, завдяки чому поїздки з малечею за кордон стали зручнішими, зокрема під час тривалих зупинок на кордоні.
Також компанія реалізує культурні проєкти на міжнародній арені. Нещодавно український "Мистецький поїзд" розпочав тур Європою, виїхавши у свій перший рейс із Молдови.
Експозиція про війну та життя пропонує пасажирам унікальний формат, де спальні місця стали арт-простором.