Історія 10-річної Саші Паскаль вразила Молдову: що показали в "Мистецькому поїзді"

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Понад дві тисячі людей відвідали пересувну виставку "Відвага нації" під час її першого міжнародного туру містами Молдови. Завдяки цьому загальна кількість відвідувачів експозиції з моменту її створення перевищила 50 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Підсумки гастролей у Молдові Унікальний поїзд-галерея побував у трьох молдовських містах - Кишиневі, Унгенах та Бєльцях. Найбільше гостей зафіксували саме у Бєльцях - північному місті з великою українською діаспорою та високим інтересом з боку місцевої молоді. Виставка "Відвага нації" (Courage of a Nation) присвячена стійкості та мужності українського народу під час війни. Перед початком міжнародної подорожі експозицію унікальних робіт фотографа Говарда Баффетта оновили, тож відвідувачі у Молдові побачили нові світлини першими. Яка фотографія вразила найбільше За традицією, після огляду виставки кожен бажаючий міг обрати три роботи, які справили найбільше враження. Лідером за відгуками у міжнародному турі стала нова світлина з 10-річною гімнасткою Сашею Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, але після ампутації повернулася у спорт. Фото: пересувна виставка "Відвага нації" (t.me/UkrzalInfo) Що відомо про проєкт Спеціальний поїзд-галерею створено за підтримки The Howard G. Buffett Foundation під кураторством дворазового лауреата Пулітцерівської премії Мухаммеда Мухейсена. Наразі проєкт готується до проведення виставок у наступних країнах-союзниках України.