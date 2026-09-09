Історія 10-річної Саші Паскаль вразила Молдову: що показали в "Мистецькому поїзді"
Понад дві тисячі людей відвідали пересувну виставку "Відвага нації" під час її першого міжнародного туру містами Молдови. Завдяки цьому загальна кількість відвідувачів експозиції з моменту її створення перевищила 50 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Підсумки гастролей у Молдові
Унікальний поїзд-галерея побував у трьох молдовських містах - Кишиневі, Унгенах та Бєльцях.
Найбільше гостей зафіксували саме у Бєльцях - північному місті з великою українською діаспорою та високим інтересом з боку місцевої молоді.
Виставка "Відвага нації" (Courage of a Nation) присвячена стійкості та мужності українського народу під час війни.
Перед початком міжнародної подорожі експозицію унікальних робіт фотографа Говарда Баффетта оновили, тож відвідувачі у Молдові побачили нові світлини першими.
Яка фотографія вразила найбільше
За традицією, після огляду виставки кожен бажаючий міг обрати три роботи, які справили найбільше враження.
Лідером за відгуками у міжнародному турі стала нова світлина з 10-річною гімнасткою Сашею Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, але після ампутації повернулася у спорт.
Фото: пересувна виставка "Відвага нації" (t.me/UkrzalInfo)
Що відомо про проєкт
Спеціальний поїзд-галерею створено за підтримки The Howard G. Buffett Foundation під кураторством дворазового лауреата Пулітцерівської премії Мухаммеда Мухейсена.
Наразі проєкт готується до проведення виставок у наступних країнах-союзниках України.
Проєкти "Укрзалізниці" для пасажирів
Нагадаємо, "Укрзалізниця" регулярно реалізує не лише мистецькі, а й практичні та соціальні ініціативи для пасажирів за кордоном та в Україні.
Зокрема, раніше перевізник запустив у перший міжнародний тур унікальний поїзд-галерею "Відвага нації". Спеціально облаштована мандрівна експозиція розповідає про війну та українську незламність через світлини фотографа Говарда Баффетта.
Крім того, компанія нагадала правила пасажирських перевезень та пояснила, які країни надають безкоштовний проїзд для українських дітей під час підготовки до закордонних поїздок.