История 10-летней Саши Паскаль поразила Молдову: что показали в "Художественном поезде"
Более двух тысяч человек посетили передвижную выставку "Отвага нации" во время ее первого международного тура по городам Молдовы. Благодаря этому общее количество посетителей экспозиции с момента ее создания превысило 50 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Итоги гастролей в Молдове
Уникальный поезд-галерея побывал в трех молдавских городах - Кишиневе, Унгенах и Бельцах.
Больше гостей зафиксировали именно в Бельцах - северном городе с большой украинской диаспорой и высоким интересом со стороны местной молодежи.
Выставка "Отвага нации" (Courage of a Nation) посвящена стойкости и мужеству украинского народа во время войны.
Перед началом международного путешествия экспозицию уникальных работ фотографа Говарда Баффетта обновили, так что посетители в Молдове увидели новые фотографии первыми.
Какая фотография поразила больше всего
По традиции, после осмотра выставки каждый желающий мог выбрать три работы, которые произвели наибольшее впечатление.
Лидером по отзывам в международном туре стала новая фотография с 10-летней гимнасткой Сашей Паскаль, потерявшая ногу в результате российского обстрела, но после ампутации вернувшаяся в спорт.
Фото: передвижная выставка "Отвага нации" (t.me/UkrzalInfo)
Что известно о проекте
Специальный поезд-галерея создана при поддержке The Howard G. Buffett Foundation под кураторством двукратного лауреата Пулитцеровской премии Мухаммеда Мухейсена.
Проект готовится к проведению выставок в следующих странах-союзниках Украины.
Проекты "Укрзализныци" для пассажиров
Напомним, "Укрзализныця" регулярно реализует не только художественные, но и практические и социальные инициативы для пассажиров за границей и в Украине.
В частности, ранее перевозчик запустил в первый международный тур уникальный поезд-галерею "Отвага нации". Специально обустроенная странствующая экспозиция рассказывает о войне и украинской несокрушимости из-за фотографий Говарда Баффетта.
Кроме того, компания напомнила правила пассажирских перевозок и объяснила, какие страны предоставляют бесплатный проезд для украинских детей во время подготовки к заграничным поездкам.