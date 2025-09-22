Історичний візит: вперше з 1967 року США приймає президента Сирії

21 вересня президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона з офіційним візитом, що стало першим візитом глави сирійської держави до США за останні майже шість десятиліть.

Експерти вважають, що цей візит може стати важливим сигналом щодо майбутніх відносин між Сирією та США, а також вплинути на ситуацію в регіоні Близького Сходу. Наразі не зовсім зрозуміло, чи відбудуться особисті переговори аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом.

Попередній контакт офіційних представників США та Сирії відбувся 58 років тому, ще до початку багаторічної дипломатичної ізоляції між країнами.

Так як США десятиліттями підтримували сирійську опозицію, тоді як Сирія утримувала союз з Іраном та Росією, то тривалий час відносини Вашингтона та Дамаска залишалися напруженими.

За офіційною інформацією, візит триватиме п’ять днів.

У межах поїздки президент Сирії візьме участь у роботі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де планує виступити з промовою. Крім того, він зустрінеться з низкою міжнародних партнерів, проте поки що не відомо, чи будуть заплановані прямі переговори з Трампом.

Геополітичне значення візиту

Дипломати обох країн зазначають, що цей візит може стати знаковим для сирійсько-американських відносин. Присутність аш-Шараа у Вашингтоні сприймається як сигнал готовності Дамаска до обережного діалогу, хоча відкритого зближення поки що не прогнозують.

Водночас участь президента Сирії в Генеральній Асамблеї ООН може свідчити про прагнення країни вийти з дипломатичної ізоляції та шукати нові міжнародні опори. Це також може бути сигналом для Ірану та Росії, що Сирія прагне позбутися залежності від своїх союзників.

Для самого аш-Шараа цей візит – можливість продемонструвати світові, що Сирія повертається у міжнародну політику не лише через військові конфлікти, а й завдяки дипломатичним зусиллям. Навіть символічні результати переговорів вже стануть кроком до відновлення суб’єктності Дамаска на глобальній арені.