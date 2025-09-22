Исторический визит: впервые с 1967 года США принимает президента Сирии

21 сентября президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом, что стало первым визитом главы сирийского государства в США за последние почти шесть десятилетий.

Эксперты считают, что этот визит может стать важным сигналом относительно будущих отношений между Сирией и США, а также повлиять на ситуацию в регионе Ближнего Востока. Пока не совсем понятно, состоятся ли личные переговоры аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом.

Предыдущий контакт официальных представителей США и Сирии состоялся 58 лет назад, еще до начала многолетней дипломатической изоляции между странами.

Так как США десятилетиями поддерживали сирийскую оппозицию, тогда как Сирия удерживала союз с Ираном и Россией, то длительное время отношения Вашингтона и Дамаска оставались напряженными.

По официальной информации, визит продлится пять дней.

В рамках поездки президент Сирии примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где планирует выступить с речью. Кроме того, он встретится с рядом международных партнеров, однако пока не известно, будут ли запланированы прямые переговоры с Трампом.

Геополитическое значение визита

Дипломаты обеих стран отмечают, что этот визит может стать знаковым для сирийско-американских отношений. Присутствие аш-Шараа в Вашингтоне воспринимается как сигнал готовности Дамаска к осторожному диалогу, хотя открытого сближения пока не прогнозируют.

В то же время участие президента Сирии в Генеральной Ассамблее ООН может свидетельствовать о стремлении страны выйти из дипломатической изоляции и искать новые международные опоры. Это также может быть сигналом для Ирана и России, что Сирия стремится избавиться от зависимости от своих союзников.

Для самого аш-Шараа этот визит - возможность продемонстрировать миру, что Сирия возвращается в международную политику не только через военные конфликты, но и благодаря дипломатическим усилиям. Даже символические результаты переговоров уже станут шагом к восстановлению субъектности Дамаска на глобальной арене.