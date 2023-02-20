Історичний візит Байдена до Києва: фото та відео із зустрічі лідерів США та України

Зеленський та Байден вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України, а потім вирушили до Маріїнського палацу.

Президент Джо Байден привітав першу леді Олену Зеленську, а також зустрівся з низкою українських міністрів, зокрема, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Український лідер Володимир Зеленський зазначив, що результати переговорів із Байденом будуть відчутними у зміцненні оборони нашої країни.

Байден зазначив, що він приїхав до Києва, аби підтвердити відданість демократії та Україні. Він вже анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів.

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