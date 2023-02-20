Байден про свій візит до Києва: я тут, щоб підтвердити відданість демократії та Україні

Приїзд президента США Джо Байдена до Києва свідчить про непохитну підтримку демократії та цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Байдена в Twitter.

"Наближається річниця жорстокого вторгнення Росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України", - зазначив американський лідер.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін, розв'язавши війну, вважав, що Україна слабка, а Захід поділений, проте помилився.

"Він думав, що зможе нас пережити. Але він помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка продовжуватиметься", - наголосив Байден.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув президент США Джо Байден. За даними ЗМІ, американський лідер та президент України Володимир Зеленський обговорили можливе постачання далекобійної зброї.

Крім того, Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.

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