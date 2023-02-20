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Історичний візит Байдена до Києва: фото та відео із зустрічі лідерів США та України

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 13:24
Історичний візит Байдена до Києва: фото та відео із зустрічі лідерів США та України Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 20 лютого, за чотири дні до першої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент США Джо Байден приїхав до Києва. Президент України Володимир Зеленський вже назвав візит найважливішим в історії двосторонніх відносин між країнами.

РБК-Україна публікує фото та відео із зустрічі президентів США та України.

Зеленський та Байден вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України, а потім вирушили до Маріїнського палацу.

Президент Джо Байден привітав першу леді Олену Зеленську, а також зустрівся з низкою українських міністрів, зокрема, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Український лідер Володимир Зеленський зазначив, що результати переговорів із Байденом будуть відчутними у зміцненні оборони нашої країни.

Байден зазначив, що він приїхав до Києва, аби підтвердити відданість демократії та Україні. Він вже анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів.

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