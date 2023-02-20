Исторический визит Байдена в Киев: фото и видео со встречи лидеров США и Украины

Сегодня, 20 февраля, за четыре дня до первой годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, президент США Джо Байден приехал в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский уже назвал визит самым важным в истории двусторонних отношений между странами.

РБК-Украина публикует фото и видео со встречи президентов США и Украины.

Зеленский и Байден почтили память Героев Небесной Сотни в столице Украины, а затем отправились в Мариинский дворец.

Президент Джо Байден поприветствовал первую леди Елену Зеленскую, а также встретился с рядом украинских министров, в частности, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром обороны Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что результаты переговоров с Байденом будут ощутимы в укреплении обороны нашей страны.

Байден отметил, что он приехал в Киев, чтобы подтвердить приверженность демократии и Украине. Он уже анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов.

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