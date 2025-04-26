"Исторический день". Мелони высоко оценила переговоры Трампа и Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которое цитирует Sky News .

"Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах Папы Мира, имеет такое огромное значение. Сегодня был исторический день", - сказала она.

Известно также, что премьер уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины.

Мелони также от имени правительства выразила соболезнования жертвам недавних нападений России, возобновив свое решительное осуждение таких актов и подчеркнув неотложность немедленного и безусловного прекращения огня, а также необходимость конкретного обязательства Москвы начать мирный процесс.