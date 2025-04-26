Зеленський після зустрічі з Макроном проводить тет-а-тет зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з британським прем'єром Кіром Стармером. Це сталося після зустрічі українського лідера з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Зазначимо, до цього президент зустрівся з французьким лідером. Також повідомлялося про плани на переговори з італійським прем'єром Джорджією Мелоні та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Президент України Володимир Зеленський продовжує активну роботу з союзниками, зустрічаючись тет-а-тет із прем'єр-міністром Кіром Стармером у Ватикані", - йдеться в повідомленні.

Зеленський у Ватикані

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска, де також були присутні лідери багатьох інших держав.

Під час цього візиту український лідер уже провів зустріч щонайменше з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також із главою Білого дому Дональдом Трампом. Після зустрічі з президентом США, Зеленський назвав її "дуже символічною".

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - повідомив український лідер.

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