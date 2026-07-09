Історичний анекдот: Зеленський жорстко висміяв проблеми Росії з бензином

Енергетичний парадокс Кремля

Глава держави назвав нинішні спроби Росії залучити нейтральні країни, такі як Індія, Китай, Казахстан чи Білорусь, для забезпечення себе пальним у достатньому обсязі "історичним анекдовищем".

Україна вже змогла дипломатичними та іншими зусиллями суттєво перекрити та завадити цим поставкам.

"Країна, така як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, якимось чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального. Україна вже завадила. Ми вже це зробили", - наголосив президент.

Він також іронічно додав, що якби колишній президент РФ Борис Єльцин знав, до чого призведе агресивна політика Путіна через 20 з лишком років, він би вибрав собі зовсім іншого наступника.