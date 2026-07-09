Исторический анекдот: Зеленский жестко высмеял проблемы России с бензином

Россия, которая всегда строила экономику на экспорте энергоносителей, по собственной глупости в развязывании войны оказалась в ситуации, когда вынуждена сама искать и импортировать топливо.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Глава государства назвал нынешние попытки России привлечь нейтральные страны, такие как Индия, Китай, Казахстан или Беларусь для обеспечения себя горючим в достаточном объеме "историческим анекдищем".
Украина уже смогла дипломатическими и другими усилиями существенно перекрыть и помешать этим поставкам.
"Страна, такая как Россия, экономика которой всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей, сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможность закупки, импорта горючего. Украина уже помешала. Мы уже это сделали", - подчеркнул президент.
Он также иронически добавил, что если бы бывший президент РФ Борис Ельцин знал, к чему приведет агрессивная политика Путина спустя 20 с лишним лет, он бы выбрал себе совсем другого преемника.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты официально признали готовность Украины к производству зенитных ракетных комплексов Patriot. На саммите НАТО в Анкаре было принято политическое решение о предоставлении Киеву соответствующей лицензии, и сейчас разворачивается работа технических групп двух стран.
В то же время, международные лидеры констатируют значительное укрепление украинских способностей, хотя единственным существенным преимуществом российского диктатора Владимира Путина остается баллистика. Несмотря на это, у Украины есть стратегическое окно возможностей для защиты своего неба.
Для оперативного реагирования на воздушные угрозы США в ближайшие дни передадут Украине новый пакет военной помощи. Он будет содержать дефицитные антибалистические ракеты для систем Patriot, при этом дополнительная поставка ракет ожидается не только от Вашингтона, но и от других стран-партнеров.