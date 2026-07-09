Исторический анекдот: Зеленский жестко высмеял проблемы России с бензином

Энергетический парадокс Кремля

Глава государства назвал нынешние попытки России привлечь нейтральные страны, такие как Индия, Китай, Казахстан или Беларусь для обеспечения себя горючим в достаточном объеме "историческим анекдищем".

Украина уже смогла дипломатическими и другими усилиями существенно перекрыть и помешать этим поставкам.

"Страна, такая как Россия, экономика которой всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей, сегодня занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможность закупки, импорта горючего. Украина уже помешала. Мы уже это сделали", - подчеркнул президент.

Он также иронически добавил, что если бы бывший президент РФ Борис Ельцин знал, к чему приведет агрессивная политика Путина спустя 20 с лишним лет, он бы выбрал себе совсем другого преемника.