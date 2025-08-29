"Історичне досягнення": у Defense Express розкрили, чим ГУР вдарило по носію "Калібрів" РФ

Українські розвідники, ймовірно, застосували FPV-дрон для удару по російському малому ракетному кораблю "Буян-М", який перебував в Азовському морі. Унаслідок ударів корабель зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Аналітики Defense Express вважають, що українські розвідники застосували для удару саме FPV-дрон. Ймовірно, це "перше в історії успішне ураження корабля" таким безпілотником, до того ж на відстані понад 350 км.

"На такій дальності було забезпечено як управління засобами ураження, так і цілевказання. Бо для атаки ворожого корабля у першу чергу необхідно знати, де він. [...] Скоріш за все, удар був завданий дронами "Рубака" і/або UJ-26 "Бобер". У результаті удару, як заявлено ГУР, виведено з ладу РЛС корабля й уражено його борт", - йдеться в матеріалі.

Водночас варто зауважити, що раніше дрони вже атакували катери й судна, але не військові кораблі такого рангу.

"Окрім історичного досягнення й відправлення в ремонт носія "Калібрів", слід звернути увагу на те, що ця атака показує безпорадність російських кораблів. Бо на відео доволі чітко видно, що "Буян-М" намагається активно маневрувати, тобто його екіпаж знає про загрозу. Але його засоби протиповітряної оборони мовчать", - звертає увагу Defense Express.

При цьому, російський корабель мав чим відбити атаку, зокрема, на озброєнні є швидкострільний артилерійський комплекс АК 630-М2 "Дует", але відповідним озброєнням окупанти не скористалися.