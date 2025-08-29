ua en ru
"Историческое достижение": в Defense Express раскрыли, чем ГУР ударило по носителю калибров РФ

Пятница 29 августа 2025 05:19
Иллюстративное фото: в Defense Express раскрыли, чем ГУР ударило по носителю калибров РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики, вероятно, применили FPV-дрон для удара по российскому малому ракетному кораблю "Буян-М", который находился в Азовском море. В результате ударов корабль получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Аналитики Defense Express считают, что украинские разведчики применили для удара именно FPV-дрон. Вероятно, это "первое в истории успешное поражение корабля" таким беспилотником, к тому же на расстоянии более 350 км.

"На такой дальности было обеспечено как управление средствами поражения, так и целеуказание. Потому что для атаки вражеского корабля в первую очередь необходимо знать, где он. [...] Скорее всего, удар был нанесен дронами "Рубака" и/или UJ-26 "Бобер". В результате удара, как заявлено ГУР, выведена из строя РЛС корабля и поражен его борт", - говорится в материале.

При этом стоит заметить, что ранее дроны уже атаковали катера и суда, но не военные корабли такого ранга.

"Кроме исторического достижения и отправки в ремонт носителя "Калибров", следует обратить внимание на то, что эта атака показывает беспомощность российских кораблей. Потому что на видео довольно четко видно, что "Буян-М" пытается активно маневрировать, то есть его экипаж знает об угрозе. Но его средства противовоздушной обороны молчат", - обращает внимание Defense Express.

При этом, российский корабль имел чем отразить атаку, в частности, на вооружении есть скорострельный артиллерийский комплекс АК 630-М2 "Дуэт", но соответствующим вооружением оккупанты не воспользовались.

Поражение корабля "Буян-М"

Напомним, 28 августа, в Азовском море украинские военные поразили малый ракетный корабль России "Буян-М".

Бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" повредили корабельную РЛС ударом воздушного дрона, а спецназовцы атаковали борт носителя "Калибров".

