Історична зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані: ЗМІ дізналися деталі розмови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist і Axios.

За даними видання, українські джерела кажуть, що президент України Володимир Зеленський використав свої 15 хвилин, щоб донести просте повідомлення: Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія - ні, і президент США Дональд Трамп не повинен відмовлятися від миру, який може забезпечити тільки він.

Як пише Axios, Зеленський повторив на зустрічі, що не визнає Крим російським, а Трамп ясно дав зрозуміти, що не просить його про це, сказало одне джерело. План передбачає визнання з боку США, а не України.

За словами джерела, під час розмови Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський якомога швидше підписав угоду між США та Україною про постачання корисних копалин.

Ще до зустрічі радники Зеленського розділилися в думці про те, чи варто йому взагалі ризикувати тет-а-тетом після катастрофи в Овальному кабінеті. Але після цього Зеленський відчув, що йому вперше вдалося змінити думку Трампа про Путіна, кажуть джерела.

Джерело повідомило, що Зеленський сказав Трампу, що не боїться йти на поступки заради припинення війни, але для цього йому потрібні досить надійні гарантії безпеки.

Пост у соціальних мережах, написаний американським президентом згодом, показав, що він зрозумів повідомлення. Його перформативний докір голові Кремля Володимиру Путіну за те, що той "підштовхує (його, - ред.)" був його найсильнішим на даний момент.

Зі свого боку, американський чиновник заявив, що Білий дім не вражений останньою пропозицією Путіна про триденне припинення вогню у зв'язку з Днем Перемоги в Росії 9 травня.

Масований ракетний удар по Києву 24 квітня, під час якого ракета північнокорейського виробництва вбила щонайменше 12 осіб, явно розлютив Трампа.

"На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер це переключилося на Путіна", - говорить американське джерело.

Що відомо про підготовку зустрічі

За словами одного з джерел ЗМІІ, заздалегідь нічого не було вирішено (про проведення зустрічі, - ред), і спочатку ідея полягала в тому, що вони спробують зустрітися після похорону.

Але потім лідери зіткнулися один з одним після прибуття. Вони знайшли місце, щоб зустрітися наодинці в соборі Святого Петра.

Джерела Axios повідомили, що однією з можливих причин, через яку ця зустріч Трампа і Зеленського була більш позитивною, стала відсутність на ній віцепрезидента Джей Ді Венса і спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа.