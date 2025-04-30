Историческая встреча Зеленского и Трампа в Ватикане: СМИ узнали детали разговора
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Ватикане 26 апреля. Журналисты узнали главные месседжи украинского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist и Axios.
По данным издания, украинские источники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы донести простое сообщение: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия - нет, и президент США Дональд Трамп не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он.
Как пишет Axios, Зеленский повторил на встрече, что не признает Крым российским, а Трамп ясно дал понять, что не просит его об этом, сказал один источник. План предусматривает признание со стороны США, а не Украины.
По словам источника, во время разговора Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о поставках полезных ископаемых .
Еще до встречи советники Зеленского разделились во мнении о том, стоит ли ему вообще рисковать тет-а-тетом после катастрофы в Овальном кабинете. Но после этого Зеленский почувствовал, что ему впервые удалось изменить мнение Трампа о Путине, говорят источники.
Источник сообщил, что Зеленский сказал Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности.
Пост в социальных сетях, написанный американским президентом впоследствии, показал, что он понял сообщение. Его перформативный упрек главе Кремля Владимиру Путину за то, что тот "подталкивает (его, - ред)" был его самым сильным на данный момент.
В свою очередь, американский чиновник заявил, что Белый дом не впечатлен последним предложением Путина о трехдневном прекращении огня в связи с Днем Победы в России 9 мая.
Массированный ракетный удар по Киеву 24 апреля, в ходе которого ракета северокорейского производства убила по меньшей мере 12 человек, явно разозлил Трампа.
"В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь это переключилось на Путина", - говорит американский источник.
Что известно о подготовке встречи
По словам одного из источников СМИИ, заранее ничего не было решено (о проведении встречи, - ред), и изначально идея заключалась в том, что они попытаются встретиться после похорон.
Но затем лидеры столкнулись друг с другом по прибытии. Они нашли место, чтобы встретиться наедине в соборе Святого Петра.
Источники Axios сообщили, что одной из возможных причин, по которой эта встреча Трампа и Зеленского была более позитивной, стало отсутствие на ней вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.
Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане
26 апреля в Ватикане состоялись похороны Папы Римского Франциска, который умер 21 апреля. Церемонию посетили тысячи верующих и около 50 мировых лидеров.
В рамках мероприятия состоялась и личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она стала первой после конфликта в Белом доме 28 февраля.
Позже Зеленский рассказал детали встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ее он назвал "очень символической".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.