Історична відплата. Як операція "Павутина" спалила 40 літаків у тилу РФ

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Що таке операція "Павутина" і що сталося 1 червня?

На які російські аеродроми завітала "бавовна"?

Скільки було знищено стратегічних літаків?

Хто організував масштабну операцію?

Як Україна змогла домогтися гучних результатів?

Операція "Павутина": що сталося

Як повідомили джерела РБК-Україна в спецслужбах, вдень 1 червня СБУ відпрацювала одразу по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації. Вони розташовані в глибокому тилу, за кілька сотень кілометрів від кордону України.



Зокрема, під удари потрапили такі аеродроми:

"Бєлая" - Іркутська область

"Оленья" - Мурманська область

"Дягилево" - Рязань, Рязанська область

"Іваново" - Іванівська область

"Завдяки Малюку (голова Служби безпеки України Василь Малюк, - ред.) у Росії тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - зазначило джерело.

Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Наразі відомо про ураження щонайменше 41 літака типів Ту-95, Ту-22М3, а також А-50. Прямо зараз складно оцінити кінцеві збитки, оскільки операція, схоже, все ще триває. Однак, за попередніми оцінками, ворожій дальній авіації завдано збитків на понад 2 млрд доларів.

З офіційною інформацією СБУ станом на 17:00 не виходила. Але вже є реакція керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

"Якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України. І щось там сталося, буває. Господь усе бачить", - написав він у Telegram.

Нинішня атака відбувається на тлі рекордного масованого ворожого удару із застосуванням майже 500 безпілотників і кількох ракет в ніч на 1 червня. Силам ППО вдалося збити 210 дронів і ракет, а також придушити 172 БПЛА.

Що відомо про першу атаку на аеродром "Бєлая" в Сибіру

Спочатку в мережі з'явилися кадри із задимленням у районі аеродрому "Бєлая" в Іркутській області. Він розташований за понад 4000 км від України.



Фото: аеродром "Бєлая" знаходиться дуже далеко від кордонів України (google.com/maps)

РБК-Україна від своїх джерел отримало відео наслідків удару по аеродрому, на якому горять кілька літаків стратегічної авіації. На ньому також чути голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує "бавовну".

Губернатор Іркутської області Іван Кобзєв підтвердив лише атаку дронів на військову частину в селищі Середнє і скидання на будівлю в Новомальтинську в Усольському районі. Він також закликав росіян не піднімати хвилю дезінформації. Однак на той момент уже й у російських пабліках з'явилися ролики з атакою на базу "Бєлая".

На цьому аеродромі базуються бомбардувальники Ту-22М3, які задіюють у ракетних ударах по Україні. І, як виявилося, інциденти на аеродромі "Бєлая" стали першими з початку повномасштабної війни, коли дрони атакували цілі в Сибіру.

Що могли атакувати дрони на аеродромі "Оленья"

Аеродром "Оленья" в Мурманській області розташований майже за 2000 км від України, і його вже не вперше атакували. На ньому базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і ТУ-95МС.



Фото: аеродром "Оленья" майже за 2000 км від України (google.com/maps)

За непідтвердженими даними, під атакою перебувало близько сотні одиниць авіації і нібито було знищено всі чотири борти ТУ-95МС на цьому аеродромі (частина з них нібито була вже заряджена ракетами Х-101 для наступних атак на Україну). Російські ЗМІ пишуть, що цивільним заборонили залишати Оленегорськ і, ймовірно, перевіряють усі фури, вантажівки та автобуси.

Губернатор Андрій Чибіс підтверджує тільки наліт безпілотників і роботу російської ППО. Він також зажадав не викладати в мережу відео і фото прильотів.

Як прилітало по аеродромах "Дягилево" та "Іваново"

Аеродром "Дягилево" в Рязані розташований за 500 км від кордонів України. На ньому теж базуються літаки стратегічної авіації Ту-22М3 і ТУ-95МС.



Фото: аеродром "Дягилево" ближче до України, ніж "Бєлая" та "Оленья" (google.com/maps)

"Дягилево" є одним із ключових об'єктів стратегічної авіації Росії. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив тільки нібито "терористичну атаку на регіон" і заявив про пошкодження даху житлового будинку. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Однак у телеграм-каналах з'явилися фото з місця прильотів у районі аеродрому.



Фото: атака дронів на аеродром "Дягилево" (t.me/nexta_live)

Аеродром "Іваново-Північний" розташований за 700 км від кордонів України. На ньому базується Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу військово-транспортної авіації та полк Іл-76.

Відомо про атаку в травні 2023 року за допомогою дронів, начинених вибухівкою. І цілями удару мали стати літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Відповідно, на ньому і сьогодні цілком могли перебувати борти ДРЛВ.



Фото: аеродром "Іваново" за 700 км від України (google.com/maps)

Станом на зараз коментарів із російського боку про атаку на аеродром немає. У російських зведеннях цей об'єкт теж поки що не згадується.

Як Україні вдалося провернути історичну операцію "Павутина"

Унікальним почерком спецоперації "Павутина" стало те, що стратегічні аеродроми атакували дронами не з української, а російської території. Від самого початку пабліки постили відео про те, що безпілотники запускалися з припаркованих недалеко від цілей вантажівок.

Це підтверджується і тим, що удари завдавали швидко, у районі аеродромів не оголошували тривоги. Фактично, у противника не було шансів підготуватися до ударів і врятувати цінні літаки.

Як стало відомо РБК-Україна від джерел у спецслужбах, операція "Павутина" готувалася понад півтора року. Її хід особисто контролювали президент Володимир Зеленський, задум реалізували Василь Малюк і колектив СБУ.

Операція була надскладною з логістичної точки зору. Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, потім - мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше вже на ворожій території дрони сховали під дахи будиночків, уже розміщених на вантажівках. У потрібний момент їх дистанційно відкрили і дрони полетіли знищувати стратегічну авіацію.

Окремо підкреслюється, що люди, які брали участь в історичній спецоперації, давно перебувають в Україні.

Тим часом у мережі повідомляють уже про удар по п'ятому аеродрому - у Воскресенську, Московська область. Поки невідомо, чи має це стосунок до української "Павутини".

На тлі української атаки з'явилася інформація про те, що в Кремлі нібито проходить термінова нарада. І пропагандистські ЗМІ залякують тим, що нібито може бути ухвалено рішення про застосування балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Але офіційно лише заявляється про те, що російський диктатор Володимир Путіна наступного тижня збере свій Радбез.

Що стосується можливих політичних наслідків, то складно спрогнозувати крок у відповідь від росіян. Наразі зрозуміло, що щонайменше не зірвано зустріч делегацій 2 червня в турецькому Стамбулі. Повідомляється, що російська сторона вже вирушила на завтрашні переговори, а президент Зеленський зазначив, що делегацію України знову очолить міністр оборони Рустем Умєров.

При підготовці тексту використовувалися: інформація джерел РБК-Україна в спецслужбах, фото і відео російських пабліків, а також публікації російських ЗМІ.